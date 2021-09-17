Уфимка подговорила друга убить мужчину, чтобы «обнести» его квартиру

Следователи вышли на подозреваемых спустя сутки после обнаружения тела

В Уфе местная жительница подговорила приятеля убить мужчину, чтобы украсть из его квартиры деньги. Парочка уже задержана и находится под стражей. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем, и подстрекательстве к его совершению. Об этом сообщили в СК и МВД Башкирии.

По версии следствия, 32-летняя обвиняемая была знакома с 55-летним потерпевшим. Она знала, что у него дома хранится крупная сумма денег. 10 сентября женщина напросилась к нему в гости в квартиру на улице Энтузиастов, чтобы вместе выпить. Ночью мужчина уснул, а злоумышленница пустила в жилище своего 34-летнего сообщника. Она предложила ему убить хозяина квартиры, чтобы не оставлять свидетелей. Обвиняемый согласился и несколько раз ударил по голове потерпевшего гантелей, а затем пырнул его ножом в живот.

– От полученных ранений мужчина скончался на месте. В последующем злоумышленники обыскали квартиру и похитили деньги и другие ценности на общую сумму более 45 тыс. рублей, после чего подожгли кровать в одной из комнат и открыли газовые конфорки, рассчитывая вызвать пожар, чтобы уничтожить следы преступления и скрылись, однако, огонь так и не разгорелся, – передали в СК РБ.

Тело погибшего 13 сентября обнаружили родственники. Они приехали его навестить, потому что он долгое время не отвечал на звонки. Впоследствии к делу подключились следователи и полицейские. В течение суток сотрудникам удалось установить личности подозреваемых и задержать их. В ходе осмотра квартиры убийцы правоохранители нашли похищенные вещи погибшего – в том числе телефон и смарт-часы. Злоумышленники сознались в содеянном.