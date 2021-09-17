В Башкирии за 500 миллионов рублей запустили производство рессор

Фото: Сайт главы Башкирии

В башкирском Белорецке запустили новое предприятие, специализирующееся на производстве рессор. Инициаторами проекта выступили резидент территории опережающего социально-экономического развития «Белорецк», научно-производственная фирма «Рессора», действующая на базе Уральского пружинного завода.

В проект было инвестировано 500 миллионов рублей. На предприятии работает 98 человек. Предполагается, что ежегодно оно будет выпускать 14 тысяч тонн продукции и сможет по конкурентным ценам обеспечить компонентами высокого качества ведущих российских производителей транспортных средств.

– НПФ «Рессора» – это инновационное предприятие, здесь созданы хорошие, комфортные условия для работы. Надеюсь, руководство завода будет и дальше заботиться о своих сотрудниках, которые должны получать достойную зарплату, – заявил глава Башкирии Радий Хабиров.