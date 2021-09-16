«Дети рыдают!»: в одном из детских садов в Башкирии родители возмутились, что их не пускают на порог

Некоторые малыши не готовы отпустить маму и горько плачут Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Родители воспитанников детсада в Сибае пожаловались, что не могут проводить детей до группы. Администрация садика ссылается на антиковидные ограничения, хотя, по словам родителей, по указу главы Башкирии, еще с 25 марта 2021 года на территории дошкольных учреждений разрешено находиться в масках.

- Почему мы должны оставлять плачущих детей у порога? Когда в Сибае в детсадах снимут ограничения? Ведь вы открываете торговые центры, бассейны, театры, кафе. А вот в детские сады доступ до сих пор закрыт. Верните обычный режим посещения! – пишет местная жительница Лилия Т. на странице в соцсетях Радия Хабирова.

В ответ на возмущения родителей отреагировали в городской администрации. Чиновники пообещали разобраться с проблемой с привлечением городского управления образования и дать ответ по ее решению в ближайшее время.