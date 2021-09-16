Башкирия возьмет в лизинг 120 пассажирских автобусов ПАЗ

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Башкирия возьмет в лизинг 120 пассажирских автобусов среднего класса марки ПАЗ. Республика закупит машины через организацию «Тяжпромлизинг» – компания победила на торгах по отбору подрядчика.

По словам главы регионального Минтранса Александра Булушева, партия автобусов будет распределена «на самых востребованных маршрутах Уфы и Уфимской агломерации. За счет покупки новых машин власти надеются сократить интервал их движения и «повысить качество обслуживания пассажиров».

Все 120 новых маршруток были произведены на «Павловском автобусном заводе». По сравнению со старыми моделями, транспорт имеет более высокую вместимость и оснащен системой видеонаблюдения и мониторинга пассажиропотока на каждую дверь и USB-розетками.