В Башкирии 322 ребенка болеют коронавирусом, еще 1,8 тысячи могут быть инфицированными

За сутки коронавирус был диагностирован 64 несовершеннолетним Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии по состоянию на 16 сентября с подозрением на COVID-19 обследуются 1 680 детей. Болеют коронавирусом 322 ребенка: 233 лечатся дома, 89 находятся на госпитализации. К аппаратам ИВЛ никто из юных пациентов не подключен. За последние сутки инфекция подтвердилась у 64 несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает «РБК-Уфа».

Рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних был зарегистрирован практически сразу с начала учебного года. Об этом 6 сентября сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. В целом ситуацию с инфекцией в школах чиновник назвал «стабильной».

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано почти 62 тысячи случаев COVID-19 (прирост зараженных за последние сутки – 316 человек). Скончались от инфекции 1 357 жителей региона (+15 за сутки).