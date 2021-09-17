Огурцы в Башкирии подорожали почти на 20%

Стоимость огурцов в Башкирии превысила 60 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии третью неделю подряд продолжается рост цен на огурцы. За последние семь дней они подорожали еще на 19,4% – с 51 до 61 рубля за килограмм. Об этом сообщили аналитики Башстата, сравнившие предложения в магазинах за 6 и 13 сентября.

Помимо огурцов, дороже стал обходиться картофель (сейчас в среднем он стоит 34,5 рубля за кг, рост за неделю 6,7% или 2 рубля) и помидоры (60 рублей, +5,2% или +3 рубля). В цене также выросли сыры (544 рубля, +2,8% или +15 рублей), вермишель (68 рублей, +2,3% или +1,5 рубля) и печенье (155 рублей, + 2,1% или +3 рубля).

Подешевели за неделю морковь (36,8 рубля, -5,3% или -2 рубля), мороженая рыба (159 рублей, -3,3% или -5,5 рубля), свежая капуста (35 рублей, -2,6% или -1 рубль) полукопченая колбаса (421 рубль, -2,2% или -9,5 рубля) и сосиски (335 рублей, -2,1% или -7 рублей).