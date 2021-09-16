COVID-19 в Башкирии на 16 сентября: рекордные 316 зараженных и 15 умерших

748 жителей Башкирии лежат в больницах из-за коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии второй день подряд фиксируется антирекорд по новым случаям коронавируса: за сутки инфекцию выявили еще у 316 жителей (вчера было 312). С начала пандемии на территории республики заразились 61 930 человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день от COVID-19 скончались 15 пациентов. Всего жертвами инфекции в республике стали 1 358 человек, 1 103 из них старше 60 лет.

Переболели коронавирусом за все время 307 жителей региона, 307 выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии числятся 6 186 жителей: 5 438 лечатся дома, 748 – в ковид-госпиталях (50 в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привились 1,23 млн граждан республики, вторым – 1,11 млн.