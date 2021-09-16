«Осень, а у нас море»: в центре Уфы из-за прорыва трубы полностью затопило двор

Фото: скриншот видео, предоставленного местными жителями

В Уфе один из дворов превратился в настоящую Венецию. ЧП произошло в Кировском районе, где рядом с домом № 47 по улице Кирова прорвало трубу, а из-за забитой ливневки вода залила весь асфальт. Местные жители засняли коммунальную аварию на видео и выложили на странице в соцсети Радия Хабирова.

- У всех осень, а у нас море во дворе. Из подъезда не выйдешь. За гаражами, где роют, как обычно, прорвало, а здесь ливневку забило. Вот такая вот беда, - возмущаются жильцы злополучного дома.

По словам местных жителей, подобные эксцессы в их дворе не редкость – то канализация засорится, то ливневка не работает. Чуть ли не каждый день приходится вызывать аварийные службы, но толку от этого мало.

- Из колодца вычищают мелкий мусор, и на этом вся проблема глохнет. Мы устали выгребать воду из цокольных помещений и подвалов ведрами и насосами! Прямо сейчас там стоит вода! – возмущается Булат И.

На проблему горожан оперативно отреагировали в уфимской администрации, пообещав в короткие сроки устранить проблему.