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Общество16 сентября 2021 19:10

Школа в Башкирии осталась без отопления

Дети, по словам местной жительницы, будут учиться в другой школе - за 10 километров от родного села
Захар ЯКОВЛЕВ
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Руководители школы заявили, что котел в учреждении не подлежит ремонту

Руководители школы заявили, что котел в учреждении не подлежит ремонту

Фото: Андрей КАРА

Школа в Белорецком районе Башкирии осталась без отопления. Такое заявление сделала жительница села Верхнебельский в своем обращении на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.

По словам женщины, руководство школы по какой-то причине не подготовило учреждение к отопительному сезону.

– Сказали, что котел не подлежит ремонту и что отправят детей учиться в «чужую школу» в соседнее село, куда каждый день ездить на автобусе на расстояние 10 километров. Начнутся морозы, они еще будут стоять на остановке мерзнуть, – рассказала местная жительница.

Напомним, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании правительстве озвучил предварительную дату начала отопительного сезона в республике. Поэтапное включение отопления в социальных объектах, а затем в многоквартирных домах планируют начать с 16 сентября.