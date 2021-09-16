Школа в Башкирии осталась без отопления

Руководители школы заявили, что котел в учреждении не подлежит ремонту Фото: Андрей КАРА

Школа в Белорецком районе Башкирии осталась без отопления. Такое заявление сделала жительница села Верхнебельский в своем обращении на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.

По словам женщины, руководство школы по какой-то причине не подготовило учреждение к отопительному сезону.

– Сказали, что котел не подлежит ремонту и что отправят детей учиться в «чужую школу» в соседнее село, куда каждый день ездить на автобусе на расстояние 10 километров. Начнутся морозы, они еще будут стоять на остановке мерзнуть, – рассказала местная жительница.

Напомним, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании правительстве озвучил предварительную дату начала отопительного сезона в республике. Поэтапное включение отопления в социальных объектах, а затем в многоквартирных домах планируют начать с 16 сентября.