В Уфе прекращены поиски пропавшей вместе с двумя детьми молодой матери

Фото: МВД по Башкирии

На днях родные и близкие 32-летней матери двоих детей из Уфы Дианы Ш. забили тревогу: молодая мама забрала малолетних дочку и сына и бесследно пропала. К поискам сразу же подключились сотрудники МВД по Башкирии. Стражи порядка распространили ориентировку на женщину и ее детей, где указали приметы пропавших. Предположительно, Диана не покидала город и могла находиться у своих знакомых.

По данным полиции, женщина ушла в неизвестном направлении, взяв с собой 10-летнего сына и шестилетнюю дочку. Поиски пропавшей семьи продолжались до понедельника, 13 сентября. К счастью, мать вместе с детьми нашлась, ни ей, ни ее детям ничего не угрожает.

- Женщину вместе с детьми нашли сотрудники полиции. Они живы и здоровы, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.