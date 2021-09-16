Прокуратура уличила Минлесхоз Башкирии в нарушении прав предпринимателей

Прокуратура нашла нарушения в работе Минлесхоза

Прокуратура уличила министерство лесного хозяйства республики в нарушении прав предпринимателей. По данным надзорного ведомства, в 2021 году Минлесхоз более 60 раз нарушил сроки рассмотрения заявлений о предоставлении участках в аренду, выдаче разрешений на использование земель и утверждении проектной документации.

Инспекция показала, что министерство, не имея законных оснований, отказало хозяйствующему субъекту согласовывать сделку с арендованным лесным участком. Прокуратура также обнаружила случай, когда компании предоставляли лесной участок для капитального ремонта трубопровода, хотя соответствующее заявление поступило от другой организации.

– Выявлены факты принятия министерством положительных решений по заявлениям о предоставлении услуг при наличии оснований для отказа в их оказании, – добавили в правоохранительном органе.

Прокуратура внесла в адрес министра лесного хозяйства представление. Все выявленные нарушения были устранены, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, начальника одного из отделов Минлесхоза Башикрии привлекли к административной ответственности в виде штрафа.