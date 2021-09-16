Уфимец требует сделать из Шакши отдельный район города

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Уфимец Андрей Евстигнеев требует сделать из Шакши отдельный район города. Мужчина опубликовал петицию на сайте Change.org, адресованную главе Башкирии Радию Хабирову.

– Наше требование основано на скотском отношении к жителям столицы, которыми мы также являемся! – заявляет Евстигнеев в петиции.

Он сетует, что основной въезд «в многотысячный микрорайон Шакша» проходит «через скотопрогон», а второй – через технологические «красоты» [завода] «Кроношпан». Вторая дорога, заявляет местный житель, «постоянно разбита» и не освещается.

Создатель петиции негодует, что в Шакше «нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов», а также других благ, доступных для жителей остальной части Уфы.

– Финансирование микрорайона осуществляется по остаточному принципу, а руководство города видимо даже не знает о его существовании! – пишет Евстигнеев.

Пока петиция с требованием шакшинца собрала только 78 подписей.