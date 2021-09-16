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Общество16 сентября 2021 11:51

Жительница Уфы пожаловалась на невозможность уехать с аэропорта

По словам женщины, многим приходится ждать утра, чтобы добраться до дома
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Минтранс Башкирии

Фото: Минтранс Башкирии

Уфимка пожаловалась на невозможность уехать со столичного аэропорта на автобусе. Женщина рассказала о проблеме на сайте электронной приемной органов власти Башкирии.

Как рассказала жительница Уфы, автобус с аэропорта до города не ходит ни в вечернее, ни в ночное время. По ее словам, на остановке даже нет расписания маршруток.

– При вызове такси высвечивается сумма поездки от 1000 до 1500 рублей. Люди ждут утра, чтобы уехать в город. При этом будет только один автобус, а прилетело за ночь 20 рейсов. Понятно, что сенатора который летел с нами встречают, а если ты прилетела одна с ребенком в дождь и тебя никто не встречает, то в столице в разгар ковида можно и умереть на остановке, возмущается уфимка.

Напомним, пассажир уфимской маршрутки обвинил водителя в краже транспортной карты «Алга». Как рассказал мужчина, он пытался оплатить поездку «Алгой», однако водитель, попробовав активировать карту через терминал, заявил, что она недействительна и забрал транспортную карту себе.