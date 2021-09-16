Хабиров: Восточный выезд из Уфы готов на 30 процентов

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Объем выполненных работ на строительстве Восточного выезда из Уфы превысил 30 процентов. Об этом 16 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Строители уже установили 38 из 66 опор эстакады, уложили 110 балок будущего моста. Масштабы стройки впечатляют, здесь одновременно работает 2400 человек, 170 единиц техники. 5 900 тонн металла для мостового перехода уже поступило на объект. К концу года планируем выйти на 40 процентов готовности, – написал в соцсетях руководитель региона.

Он отметил, что строительство ведется с опережением сроков – Восточный выезд планируется открыть к концу 2023 года.

Напомним, Восточный выезд – самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект Уфы. Он предусматривает строительство километрового тоннеля, мостового перехода через реку Уфу и 10-километрового участка платной скоростной дороги с выходом на трассу М-5. Стоимость восточных ворот города составляет 33,5 млрд рублей.