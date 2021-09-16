В Уфе трое неизвестных зверски избили и ограбили мужчину

фото: соцсети

В уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон трое неизвестных зверски избили и ограбили мужчину. Видео нападения, заснятое камерой наблюдения, было опубликовано в соцсетях. По предварительным данным, все произошло в 17:00 15 сентября рядом с домом №12 по улице Солнечногорской.

фото: соцсети

На кадрах записи видно, что три человека, среди которых одна девушка, несколько раз с силой бьют ногами по голове лежащего мужчину, который не подает признаки жизни. После этого троица снимает со своей жертвы ремень и кроссовки и удаляется. Пострадавшему была вызвана «скорая». О его состоянии пока ничего неизвестно.

– Вчера в больницу №22 города Уфы с телесными повреждениями был доставлен уфимец 1977 года рождения. По предварительным данным, он получил травмы в результате произошедшего конфликта с неизвестными. Полиция устанавливает их личности. Проводится проверка для принятия процессуального решения, – передали «КП-Уфа» в МВД Башкирии.