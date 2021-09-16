«Уфаводоканал» возьмет в кредит 1 млрд рублей

фото: "Уфаводоканал"

Государственное предприятие «Уфаводоканал» намерено взять в кредит 1 млрд рублей. Тендер на оказание услуги по открытию невозобновляемой кредитной линии опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 259,6 млн рублей. Сумма заявлена исходя из ставки в 9,36%.

«Уфаводоканал» готов взять кредит на 60 месяцев (5 лет) с правом досрочного погашения. Первый платеж по погашению задолженности будет производен в апреле 2022 года. Полученные деньги госпредприятие потратит на оплату своей деятельности, погашение долгов по налогам и сборам, заработную плату и премии сотрудникам, арендные платежи, рекламу и благотворительность.

Финансовые организации смогут подать заявки на участие в электронном аукционе «Уфаводоканала» до 30 сентября.