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Общество16 сентября 2021 8:26

«Уфаводоканал» возьмет в кредит 1 млрд рублей

Предприятие потратит деньги на свою работу, погашение долгов по налогам, зарплату сотрудникам, рекламу и благотворительность
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Уфаводоканал"

фото: "Уфаводоканал"

Государственное предприятие «Уфаводоканал» намерено взять в кредит 1 млрд рублей. Тендер на оказание услуги по открытию невозобновляемой кредитной линии опубликован на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 259,6 млн рублей. Сумма заявлена исходя из ставки в 9,36%.

«Уфаводоканал» готов взять кредит на 60 месяцев (5 лет) с правом досрочного погашения. Первый платеж по погашению задолженности будет производен в апреле 2022 года. Полученные деньги госпредприятие потратит на оплату своей деятельности, погашение долгов по налогам и сборам, заработную плату и премии сотрудникам, арендные платежи, рекламу и благотворительность.

Финансовые организации смогут подать заявки на участие в электронном аукционе «Уфаводоканала» до 30 сентября.