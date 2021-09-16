Специалисты назвали «высокой» угрозу заноса птичьего гриппа в Башкирию

Башкирии угрожает птичий грипп Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление ветеринарии Башкирии назвало «высокой» угрозу заноса птичьего гриппа на территорию республики. Вспышки заболевания зарегистрированы в соседней Челябинской области. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

– Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в России остается напряженной. На сегодняшний день зарегистрировано 17 вспышек гриппа птиц в 7 субъектах, в том числе в соседнем субъекте с нашей республикой зарегистрировано уже 5 вспышек заболевания среди дикой и сельскохозяйственной птицы, – передал в ветеринарии.

Ведомство усилило меры по недопущению распространения птичьего гриппа: увеличено количество исследований в профильной лаборатории, ежемесячно проводится отбор проб продукции птицеводства.

– Вся техника республиканского противоэпизоотического отряда переведена в режим повышенной готовности для быстрого купирования возможного очага, – добавили управлении.

По данным ветеринарии, в Башкирии во всех категориях хозяйств содержится более 12 млн птиц.