В Башкирии 5-летний ребенок получил тяжелые травмы в ДТП с пьяным водителем без прав

фото: ГИБДД РБ

В Куюргазинском районе Башкирии 5-летний ребенок получил тяжелые травмы, попав в ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на втором километре трассы Юшатырка-Язлав 9 сентября. Вазовская «четырнадцатая», за рулем которой сидел 37-летний местный житель, вылетела с проезжей части и опрокинулась. В салоне легковушки находился 5-летний пассажир. Он сидел за водителем без детского удерживающего устройства. Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию больницы в городе Кумертау.

– Водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,840 мг/л, – рассказали в дорожной полиции.

Когда мужчину «пробили» по базе ГИБДД, выяснилось, что в феврале текущего года его привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. По решению суда он был лишен водительских прав на два с половиной года.