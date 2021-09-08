Радий Хабиров ответил на вопрос, почему ему иногда приходится решать проблемы на местах – просить чиновников косить одуванчики, чинить дороги и заниматься прочими коммунальными вопросами.

- Как-то пошутил, скажу это еще раз. Я по натуре ленивый человек, мне иногда проще мечтать созерцать, думать, строить проекты. Иногда самому нужно погружаться в проблемы. Это непросто, опасно. Моя задача как главы – находить инвесторов, работать с Москвой. Я должен заниматься стратегией. Когда я ухожу в «покос одуванчиков» я теряю стратегию и движение. Республика не будет видеть проекты. Например, вчера я целый час разбирался, как работает весовой контроль! Я согласен, что как руководитель я не должен этим заниматься. Надеюсь, в будущем я смогу уходить от этой суеты, настраиваем систему, - сказал Хабиров в прямом эфире.

Также глава республики отметил, что ему повезло с коллегами, и, по большей части, все мелкие задачи чиновники выполняют самостоятельно.

- Вокруг себя я собираю людей сильных, которые могут делать историю, развивать экономику.