В Башкирии девушка пошла выгуливать собаку в лес и не смогла оттуда выбраться

Девушку удалось найти благодаря мобильной связи
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Белорецком районе Башкирии девушка пошла выгуливать собаку в лес и заблудилась. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о «потеряшке» поступило в службу спасения 6 сентября. Девушка заплутала в лесу рядом с селом Абзаково.
– На поиски незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, – рассказали в экстренном ведомстве.
Спасателям удалось оперативно найти девушку, потому что она поддерживала с ними связь по мобильному телефону.