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Происшествия7 сентября 2021 14:13

В Башкирии девушка пошла выгуливать собаку в лес и не смогла оттуда выбраться

Ей понадобилась помощь спасателей
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Девушку удалось найти благодаря мобильной связи

Девушку удалось найти благодаря мобильной связи

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Белорецком районе Башкирии девушка пошла выгуливать собаку в лес и заблудилась. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о «потеряшке» поступило в службу спасения 6 сентября. Девушка заплутала в лесу рядом с селом Абзаково.

– На поиски незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, – рассказали в экстренном ведомстве.

Спасателям удалось оперативно найти девушку, потому что она поддерживала с ними связь по мобильному телефону.