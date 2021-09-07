В Башкирии девушка пошла выгуливать собаку в лес и не смогла оттуда выбраться

Девушку удалось найти благодаря мобильной связи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Белорецком районе Башкирии девушка пошла выгуливать собаку в лес и заблудилась. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о «потеряшке» поступило в службу спасения 6 сентября. Девушка заплутала в лесу рядом с селом Абзаково.

– На поиски незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, – рассказали в экстренном ведомстве.

Спасателям удалось оперативно найти девушку, потому что она поддерживала с ними связь по мобильному телефону.