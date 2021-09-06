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Общество6 сентября 2021 10:34

Хабиров рассказал, сколько денег получат паралимпийцы из Башкирии за медали

Глава республики поблагодарил спортсменов
Захар ЯКОВЛЕВ
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Спортсменам из Башкирии, завоевавшим золотые медали на Паралимпиаде в Токио вручат 2 миллиона рублей. Такое заявление сделал глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.

Как заявил Хабиров, завоевавшие золотую медаль получат два миллиона рублей, серебряную – полтора миллиона, бронзовую – один миллион, тренеры – половину награды.

– Это наша благодарность. Это великие люди! Нам надо смотреть на них и учится, – заявил глава республики.

Напомним, на Паралимпиаде в Токио от Башкирии участвовало 14 спортсменов. Им удалось завоевать пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.