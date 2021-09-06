Очаги COVID-19 были зарегистрированы в 25 детских лагерях Башкирии

В 25 детских лагерях Башкирии был обнаружен коронавирус

В Башкирии за летний период 2021 года коронавирус был обнаружен в 25 детских лагерях – это 1,7% от общего числа функционировавших учреждений. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 6 сентября сообщила заместитель главы Роспотребнадзора республики Галина Пермина.

По словам специалиста, в лагерях, где был обнаружен COVID-19, вводился карантин. Всего в организациях отдыха из-за инфекции пострадали 179 детей. К административной ответственности было привлечено 11 юридических и 17 должностных лиц.

– В организациях [отдыха детей] было выявлено 1213 нарушений обязательных санитарных требований. Наибольшую долю составили нарушения требований содержания помещений и территорий детских лагерей, а также организация питания, – заключила Пермина.