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Происшествия5 сентября 2021 16:34

«Ждите меня!»: в сети появилось предсмертное видео 17-летней модели из Башкирии

Погибшая направлялась в Красную Горку Нуримановского района, однако добраться до села ей было не суждено
Ирина ЗИМИНА
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У погибшей могло бы быть большое будущее – девушка состояла в модельном агентстве и участвовала в съемках.

У погибшей могло бы быть большое будущее – девушка состояла в модельном агентстве и участвовала в съемках.

Стала известна личность 17-летней девушки, которая погибла в аварии 3 сентября вечером. Ей оказалась Ангелина М. (имя изменено – Ред.). В тот злополучный вечер девушка направлялась к своим друзьям в Красную Горку Нуримановского района, однако добраться до села ей было не суждено. Иномарка, в которой она ехала, попала в смертельное ДТП, Ангелина получила несовместимые с жизнью травмы.

В канун своей смерти девушка на видео пообещала, что приедет в Красную Горку. Запись опубликовали ее друзья уже после ее смерти.

- Я пообещала всем, что я завтра приеду в Красную Горку, ждите меня в Красной Горке все! – говорит Ангелина на видео.

У погибшей могло бы быть большое будущее – девушка состояла в модельном агентстве и участвовала в съемках.

- Ты была замечательным человеком, хоть мы с тобой и не так много общались, мне очень жаль. Пусть земля тебе будет пухом, - скорбят все, кто ее знал.

Напомним, жуткая авария произошла на автодороге Уфа-Иглино-Красная горка между селами Уктеево и Минзитарово. Здесь столкнулись автомобили «Subaru Outback» и «Kia Sportage». В первой иномарке пассажиром как раз ехала Ангелина. Девушка скончалась на месте, еще четыре человека пострадали.

Обстоятельства аварии пока неизвестны – в ГИБДД начато разбирательство.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Обстоятельства аварии пока неизвестны – в ГИБДД начато разбирательство.

Обстоятельства аварии пока неизвестны – в ГИБДД начато разбирательство.

Девушка из Башкирии не доехала до Красной Горки