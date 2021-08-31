Три очага лесных пожаров продолжают действовать в Башкирии – МЧС

С огнем в данное время борются как пожарные, так и неравнодушные люди.

Дождей в Башкирии все еще нет, и на территории республики продолжают действовать три очага лесных пожаров, передает МЧС по состоянию на 16 часов 31 августа. Общая площадь горящего леса составляет 2500 га.

Очаги зарегистрированы здесь:

- Белорецкий район – на площади 1680 га;

- Белорецкий район (ЗАТО Межгорье) – 830 га;

- Зилаирский – 3,2 га.

С огнем в данное время борются как пожарные, так и неравнодушные люди. Всего задействовано 74 единицы техники и 255 человек.

Кратковременные дожди, по данным синоптиков, ожидаются 1 и 2 сентября, а на выходных пройдут обильные осадки.