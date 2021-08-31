«В помойке»: жители башкирского города пожаловались на свалку на мусульманском кладбище

На фотографиях действительно видно, что кругом разлетелся мусор – как на территории захоронений, так и за ними.

Жители города Давлеканово пожаловались на свалку на мусульманском кладбище. Фотографии с места в социальных сетях опубликовал местный житель.

- Вот, кладбище в помойке, - подписал он снимки.

На фотографиях действительно видно, что кругом разлетелся мусор – как на территории захоронений, так и за ними. Урна стоит переполненная, и ее никто не вывозит.

Отметим, что это не первый случай, когда в Башкирии люди натыкаются на свалку на кладбище – лежат сухие ветки, старые венки, банки из-под красок. Совсем недавно на свалку в местах вечного упокоения пожаловались жители села Николо-Березовка Краснокамского района.