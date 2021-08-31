Стало известно, когда в Уфе закончат ремонт бульвара Ибрагимова

В следующем году рабочие приступят к облагораживанию территории и обеспечению безопасности дорожного движения. Фото: Рустем АХУНОВ

Стало известно, когда в столице Башкирии завершат ремонт бульвара Ибрагимова. Капитальный ремонт улицы начали в 2021 году. Сегодня здесь ремонтируют дорогу, кругом все раскопано, местами нет даже тротуаров.

Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе сообщил, что реконструкция бульвара завершится к 30 ноября 2022 года.

- В этом году планируем завершить благоустройство проезжей части. Большую часть работ хотим выполнить в этом году, - прокомментировал чиновник.

В следующем году рабочие приступят к облагораживанию территории и обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, на участке появится новая разметка, светофоры и дорожное освещение.