В Уфе 2-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса «девятки»

Фото с места происшествия // ГИБДД Уфы

В Уфе 2-летняя девочка попала под колеса легковушки. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП случилось около девяти часов вечера 30 августа. На ребенка совершил наезд 26-летний мужчина. За рулем вазовской «девятки» он следовал по местному проезду со стороны улицы Красноярской, когда перед ним из-за припаркованных машин внезапно выбежала маленькая девочка.

Малышка получила различные травмы и был доставлен в детскую больницу. Сотрудники Госавтоинспекции начали административное расследование по факту инцидента.