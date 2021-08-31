Стало известно, как сейчас живет мальчик из Башкирии, лишившийся обеих рук после удара током

фото: ГТРК "Башкортостан"

10-летний мальчик из башкирского села Батай, лишившийся обеих рук после удара током, выписался из больницы и осваивает письмо с помощью ног. Об этом в своем репортаже рассказали журналисты из ГТРК «Башкортостан».

Напомним, несчастный случай произошел в июле текущего года. Ребенок случайно схватился за трансформатор под напряжением, в который попал футбольный мяч, и получил тяжелые ожоги рук.

– Помню, как я проснулся, мяч лежал рядом. Увидел свою руку, три пальца – указательный, мизинец и большой палец были целыми, а два полностью сгорели, я видел только кости, – вспоминает Ильнур (имя изменено – прим. авт.).

Конечности мальчику пришлось ампутировать в ожоговом центре Уфы. В реанимации Ильнур провел больше недели – в лечебнице ему провели шесть операций. Школьник признается, что уже на пятый день в больнице свыкся с тем, что у него больше нет рук. Всего на госпитализации он провел полтора месяца. Сейчас родные перестраивают дом Ильнура, чтобы ему там было комфортно жить.

– Подстраиваемся под него, чтобы ему было удобнее. Частный дом это, конечно, не квартира, сейчас нужно всё переделывать, – говорит мама мальчика Зульфия. – Оформили обучение на дому. Сейчас нужно под него подстроить стол, чтобы был компьютер и отдельная клавиатура

Впереди у мальчика, который в этом году пойдет в четвертый класс, длительный курс реабилитации. Его семья собирает документы на получение инвалидности, а затем Ильнура поставят в очередь на протезирование. Их установка и восстановление займут не меньше года.