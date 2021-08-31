Видео: неизвестный мужчина проник в редакцию уфимской газеты

фото: МВД РБ

В кабинет редактора газеты «Киске Уфа» проник неизвестный мужчина. Журналисты полагают, что он намеревался совершить кражу. Теперь его ищет полиция. Об этом сообщило МВД Башкирии.

После того как незнакомца заметили работники редакции, он бросился бежать. Когда сотрудники попытались задержать нарушителя, он распылил перед ними газовый баллончик, а затем скрылся. Момент погони на камеру телефона заснял один из журналистов.

Сейчас полиция разыскивает мужчину. Стражи порядка просят отозваться уфимцев, которые видели его или знает о том, где он находится.

Телефон для связи: 279-39-02 (МВД Башкирии) 237-19-60 или 02 (МВД Уфы).