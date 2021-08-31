В Башкирии расширят возможности карты «Алга»

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Возможности единой транспортной карты «Алга» в Башкирии будут расширены. Об этом стало известно после заседания «Строительный и транспортный час», которое 30 августа провел глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя «Башкирского регистр социальных карт» Руслан Нургалиев, «Алга» будет соединена с банковской карты на базе платежной платформы «Мир». Это, по словам чиновника, позволит персонифицировать проездной с учетом существующих у жителей льгот. Виртуальную «Алгу» при этом можно будет привязать к любому банковскому счету. С помощью мобильного приложения пользователи также смогут участвовать в дисконтных и социальных программах. «Алга» уже была интегрирована в банковскую карта «Уралсиба».

– Минимальный тариф проезда в общественном транспорте применяется автоматически. Также действуют скидки в магазинах, льготы для многодетных семей при посещении музеев, – рассказал Марат Мамлеев, управляющий филиалом банка Уралсиб в Уфе. – Мы готовы начать выпуск так называемой кампусной карты, чтобы студенты и преподаватели смогли в одном продукте получить платёжный инструмент, пропуск в учебные корпуса, библиотеки и общежития.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру цифрового развития республики Геннадию Разумикину проработать с другими ведомствами проект создания карты жителя «Алга Башкортостан». Руководитель региона считает, что это должна быть «мультикарта», с помощью которой граждане смогут как оплачивать проезд, так и получать скидки в магазине.