Число случаев коронавируса в Башкирии преодолело отметку в 57 тысяч

В Башкирии ежедневно выявляется по 300 случаев инфицирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 57 050 случаев коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 302 человек. Об этом сегодня, 31 августа, сообщил региональный оперштаб.

Число жертв COVID-19 увеличилось еще на 15 человек – для республики это максимальный показатель по суточному приросту смертей. Всего от инфекции в регионе скончались 1116 пациентов. Переболели ковидом и вылечились 51 811 жителей, 78 из них снялись с учета по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,154 млн человек, вторым – более 994 тысяч.