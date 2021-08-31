Рейды МВД, пропускной режим и усиленная дезинфекция: как Уфу готовят к 1 сентября

В школах Уфы усилят меры безопасности к 1 сентября 2021 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 1 сентября в Уфе усилят режим работы МВД и будут проводить усиленную дезинфекцию школ.

На оперативном собрании в администрации города 31 августа рассказали, как будут готовить уфимские школы к предстоящему Дню знаний. Судя по описанию чиновников, столицу ждут весьма серьезные меры безопасности.

Накануне праздника кинологи обследуют здания школ на наличие взрывоопасных предметов. Рядом с учебными заведениями организуют пропускной режим, а также усилят режим контроля безопасности дорожного движения. В самих школах проведут усиленную дезинфекцию. Также в учебных заведениях будут работать «ковидные инспекторы» из числа молодых медиков – они будут следить за соблюдением антиковидных правил.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что с такими мерами «в целом школы готовы к началу учебного года».