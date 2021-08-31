Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 10:53

Рейды МВД, пропускной режим и усиленная дезинфекция: как Уфу готовят к 1 сентября

В мэрии столицы рассказали о предстоящем празднике
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В школах Уфы усилят меры безопасности к 1 сентября 2021

В школах Уфы усилят меры безопасности к 1 сентября 2021

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 1 сентября в Уфе усилят режим работы МВД и будут проводить усиленную дезинфекцию школ.

На оперативном собрании в администрации города 31 августа рассказали, как будут готовить уфимские школы к предстоящему Дню знаний. Судя по описанию чиновников, столицу ждут весьма серьезные меры безопасности.

Накануне праздника кинологи обследуют здания школ на наличие взрывоопасных предметов. Рядом с учебными заведениями организуют пропускной режим, а также усилят режим контроля безопасности дорожного движения. В самих школах проведут усиленную дезинфекцию. Также в учебных заведениях будут работать «ковидные инспекторы» из числа молодых медиков – они будут следить за соблюдением антиковидных правил.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что с такими мерами «в целом школы готовы к началу учебного года».