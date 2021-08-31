Минздрав Башкирии отрицает случаи госпитализации и смерти вакцинированных от COVID-19

Коронавирусом в Башкирии прямо сейчас болеют почти 4 тысячи челолвек, 669 из них госпитализированы

На территории Башкирии среди вакцинированных от COVID-19 не зафиксированы случаи госпитализации в ковид-госпитали и смерти от инфекции. Об этом «КП-Уфа» 31 августа сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Софья Алешина.

По последним данным, прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 3914 жителей, 669 из них лежат в больницах: в тяжелом состоянии находятся 59 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шестеро. С начала пандемии жертвами инфекции в регионе стали 1116 человек, 15 из них скончались только за последние сутки. Полностью вакцинировались от COVID-19 более 994 тысяч граждан республики.