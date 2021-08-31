Опубликован календарь учителя на 2021-2022 год в Башкирии

Опубликован календарь учителя в Башкирии на 2021-2022 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В журнале «Учитель Башкортостана» поделились календарем учителя на 2021-2022 год.

Согласно опубликованному документу, учителей в новом учебном году ждут девять праздничных дней с предоставлением выходных и пять без них. По традиции, больше всего праздничных выходных приходится на май – 1 (Праздник весны и труда), 3 (Ураза-байрам) и 9 (День победы) числа. Еще по одному выходному школы получат в октябре (День республики), ноябре (День народного единства), феврале (День защитника Отечества), марте (Международный женский день), июне (День России) и июле (Курбан-байрам).

В календаре учителя 2021-2022 год в Башкирии сообщается, что без выходных будут отмечаться праздники в следующие дни – 1 сентября (День знаний), 27 сентября (День воспитателя и дошкольного работника), 5 октября (День учителя), 12 декабря (День Конституции РФ), 24 декабря (День Конституции РБ) и 1 июня (День защиты детей).

КОГДА БУДУТ КАНИКУЛЫ

В календаре учителя на 2021-2022 год в Башкирии указаны дни каникул. Как и раньше, запланировано четыре отрезка.

Осенние каникулы пройдут с 29 октября по 5 ноября (плюс один праздничный день). Зимние – с 31 декабря по 14 января. Весенние – с 28 марта по 3 апреля и 14 февраля по 20 февраля (для первоклассников). Летние каникулы в школах Башкирии пройдут с 26 мая по 31 августа или с 1 июня по 31 августа (если нет экзаменов). Таким образом, первоклассники отдохнут 134 дня, ученики с 2 по 8 классы – 121 день, а с 9 по 11 классы по 127 дней.

Для удобства календарь учителя 2021-2022 в Башкирии можно скачать по этой ссылке.