На ремонт дорог за 2021 год власти Уфы потратят 5 млрд рублей

Работы по ремонту дорог в Уфе к началу осени завершены только на 50%

Ремонт дорог в 2021 году обойдется Уфе в 5 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии 31 августа сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

– На территории города приводим в нормативное состояние более 52 километров автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на всех объектах, на ряде из них работы находятся на завершающей стадии, – передал чиновник.

Он добавил, что на данный момент в нормативное состояние в Уфе приведено 26 километров дорог – 50% от плана по ремонту на 2021 год.