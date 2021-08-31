Осенью в Уфу вернутся пробки. Чего ждать водителям

В сентябре в Уфу вернутся пробки Фото: Рустем АХУНОВ

Аналитики рассказали, что с приходом сентября в Уфу вернутся пробки.

Специалисты сервиса «Яндекс.Карты» изучили ситуацию с пробками в городах миллионников и пришли к выводу, что в сентябре уровень заторов на дорогах в башкирской столице вырастет. Эксперты не называют точных причин летнего снижения пробок, но, по всей видимости, это связано с погодными условиями и сезоном отпусков. Со среднего по стране уровня в 4,4 баллов в начале мая загруженность дорог снижалась до 3,3 баллов в июле.

Если говорить про Уфу, то, согласно прогнозу сервиса, в сентябре пробки в башкирской столице в среднем должны вырасти на 0,87 баллов.

Впрочем, в центре Уфы летом водители и так стояли в огромных пробках из-за ремонта моста над проспектом Салавата Юлаева. После открытия участка движение по улицам Заки Валиди и Цюрупы стало куда свободнее.