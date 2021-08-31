«Нанес не менее 25 ударов»: уфимец зверски избил знакомого и оставил его умирать на морозе

За убийство мужчину приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе вынесли приговор 36-летнему Антону Амирханову, который зверски избил знакомого, а затем выставил его умирать на морозе. Мужчину судили за убийство.

Преступление произошло в начале февраля текущего года. Обвиняемый сидел в квартире у знакомого и распивал там алкоголь со своими приятелями. Во время застолья между Амирхановым и еще одним гостем вспыхнул конфликт. Во время ссоры фигурант уголовного дела не менее 25 раз ударил руками и ногами по голове и спине потерпевшего. После этого обвиняемый применил удушающий прием и вывел несчастного во двор дома – на мороз, а сам вернулся в квартиру.

Потерпевший от полученных травм скончался там, где его и оставили. Его труп с ушибленными ранами, кровоподтеками и ссадинами на голове, туловище и ногах был обнаружен ранним утром 2 февраля. В тот же день Амирханов был задержан.

– Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетнего ребенка, аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, состояние здоровья обвиняемого, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, – передали в пресс-службе суда.

Амирханова признали виновным и приговорили его к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.