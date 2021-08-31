Уфаводоканал: загрязнение в Шугуровке не повлияло на качество питьевой воды

Уфаводоканал убежден, что качество питьевой воды в башкирской столице в норме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Загрязнение уфимской реки Шугуровки, которое было зафиксировано 27 августа, не повлияло на качество питьевой воды в городе. Об этом сообщил Уфаводоканал. Предприятие провело свое исследование.

– Был немедленно начат учащенный отбор природной воды в устье реки Шугуровка, в реке Уфа ниже по течению устья Шугуровки, в реке Уфа в районе Южного инфильтрационного водозабора. Также лабораториями предприятия проводится усиленный контроль качества холодной питьевой водопроводной воды, – передал Уфаводоканал.

Проведенные предприятием исследования не выявили в реках фенол, нефтепродукты и другие техногенные примеси. Обобщенные показатели качества воды в уфимке «находятся в пределах нормы». Городской водоканал заключил, что питьевая вода в башкирской столице безопасна для жителей.

Напомним, на прошлой неделе уфимцы пожаловались на гибель рыбы в Шугуровке в районе Тимашевского моста. Специалисты Минэкологии обследовали реку и не нашли там кислорода. Зато было обнаружено превышение по сульфатам в четыре раза и по хлоридам в три раза.