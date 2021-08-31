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Общество31 августа 2021 7:59

В Башкирии школьники из группы риска по COVID-19 смогут учиться на дистанционке

Для перевода ребенка на обучение из дома родители должны будут написать заявление
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Школьники с хроническими заболеваниями по заявлению родителей смогут учиться из дома

Школьники с хроническими заболеваниями по заявлению родителей смогут учиться из дома

Фото: Евгения ГУСЕВА

Школьники из Башкирии с хроническими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения при COVID-19, смогут учиться удаленно. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Родители, желающие перевести на дистанционное обучение детей-хроников, должны будут написать соответствующее заявление в школу. Перечень из 84 заболеваний, при которых школьники могут учиться из дома, разработал Минздрав Башкирии. Со списком можно ознакомиться на сайте ведомства.