В Башкирии школьники из группы риска по COVID-19 смогут учиться на дистанционке

Школьники с хроническими заболеваниями по заявлению родителей смогут учиться из дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Школьники из Башкирии с хроническими заболеваниями, которые могут вызвать осложнения при COVID-19, смогут учиться удаленно. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Родители, желающие перевести на дистанционное обучение детей-хроников, должны будут написать соответствующее заявление в школу. Перечень из 84 заболеваний, при которых школьники могут учиться из дома, разработал Минздрав Башкирии. Со списком можно ознакомиться на сайте ведомства.