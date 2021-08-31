В Башкирии за мошенничество осудят бывшего замначальника колонии и предпринимателя

В Стерлитамакском районе Башкирии осудят за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения бывшего заместителя начальника исправительной колонии и индивидуального предпринимателя.

Как установило следствие, в 2018-2019 годы начальник исправительной колонии вступив в преступный сговор со своим заместителем и местными индивидуальным предпринимателем и представителем одной коммерческой организации из Свердловской области. Злоумышленники организовали заключение двух фиктивных госконтрактов с коммерческими организациями на перевозку более 1100 кубометров леса из Зилаирского района в исправительное учреждение на сумму более 1,2 миллиона рублей.

– Фактически, указанными организациями услуги по перевозке оказаны не были, а лес был поставлен индивидуальным предпринимателем, с которым у колонии уже были ранее заключены договоры поставки и произведены расчеты. В последующем, необоснованно перечисленные коммерческими организациями денежные средства были сняты со счетов под предлогом расчетов с фактическим исполнителем перевозки и переданы злоумышленникам, которыми они распорядились по своему усмотрению, – сообщает Следственный комитет.

В результате преступных действий колонии бы причинен материальный ущерб на сумму более 1,2 миллона рублей. Факты хищений выявили сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН.

Обвиняемые в ходе следствия свою вину не признали, на недвижимость обвиняемых был наложен арест.

Обвинительное заключение по делу утверждено, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Однако бывший начальник колонии умер, уголовное преследование в отношении него прекращено.

– Материалы уголовного дела по факту мошенничества в отношении представителя коммерческой организации, с которой был заключен государственный контракт, выделены в отдельное производство и направлены по территориальной подследственности в органы внутренних дел Свердловской области, – сообщила также пресс-служба СК Башкирии.