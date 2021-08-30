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Общество30 августа 2021 20:00

Почти на 4 миллиарда рублей выросли расходы жителей Башкирии на коммунальные услуги

Это следует из статистики, опубликованной Башстатом
Захар ЯКОВЛЕВ
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Также по сравнению с прошлым годом расходы жителей Башкирии выросли на телекоммуникационные, медицинские и бытовые услуги

Также по сравнению с прошлым годом расходы жителей Башкирии выросли на телекоммуникационные, медицинские и бытовые услуги

Фото: Рустем АХУНОВ

Расходы жителей Башкирии на коммунальные услуги в этом году выросли почти на 4 миллиарда рублей. Информацией поделились специалисты Башстата.

Из опубликованной статистики следует, что жители республики потратили на коммунальные услуги с января по июль 2021 года 34 261,8 миллионов рублей. Расходы за аналогичный период в прошлом году составили 30485,8 миллионов.

Также по сравнению с прошлым годом расходы жителей региона выросли на телекоммуникационные, медицинские и бытовые услуги.

Телекоммуникационные услуги – 20544,8 миллионов рублей (2020 год – 19591,9)

Медицинские услуги – 19444,4 (2020 – 15827,6)

Бытовые услуги – 17212,1 (2020 – 14416,5)