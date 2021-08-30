Победители WorldSkills из Башкирии получат 100 тысяч рублей

Фото: Сайт главы Башкирии

Победителям IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» из Башкирии вручат 100 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.

Как заявил Хабиров, победители получат 100 тысяч рублей, призеры и наставники – 50 тысяч.

– Наша республика научилась побеждать! Это самый главный итог. У нашей республики появляется потерянное, я считаю, в свое время идеология победителя. В это нужно вцепиться и двигаться вперед, – заявил глава республики.

Напомним, финал WorldSkills Russia проходил в Уфе с 26 по 29 августа. Башкирия в общем зачете заняла второе место, первое завоевал Татарстан.