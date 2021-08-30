Уфимка получила травму на работе и смогла отсудить у компании 250 тысяч рублей

Уфимка во время работы сорвалась с высоты и получила травму

В Уфе местная жительница смогла отсудить 250 тысяч рублей у компании, где во время работы получила травму. Иск женщины удовлетворил Орджоникидзевский районный суд. Об этом сообщила региональная прокуратура.

48-летняя пострадавшая трудилась кладовщиком-комлектовщиком в оптовой фирме «Самсон-Башкирия». При выполнении своих трудовых обязанностей, женщина сорвалась с высоты и получила травму, которую квалифицировали как средней вред здоровью.

– Причиной происшествия послужила необеспеченность работодателем безопасных условий труда, – рассказали в прокуратуре. – После случившегося работница обратилась в суд за компенсацией морального вреда.

Иск женщины поддержал прокурор района. Суд обязал компанию выплатить истице компенсацию морального вреда.