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Общество30 августа 2021 16:50

Эксперт рассказал, когда в Башкирии наступит бабье лето

Ждать осталось совсем недолго
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Вместе с началом осени в Башикрию вернется тепло

Вместе с началом осени в Башикрию вернется тепло

Теплая осенняя пора – бабье лето – наступит в Башкирии раньше времени, практически с начала сентября. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По словам эксперта, резкое повышение температуры на Урале начнется со второй половины 1 сентября. Первыми бабье лето почувствуют жители Уфы – затем тепло распространится на соседние регионы.

Шувалов пояснил, что тепло придет на Урал с юга – оттуда его выталкивает холод, обрушившийся на европейскую часть России.

Напомним, 30 августа в Башгидромете рассказали, какую погоду ждать жителям Уфы и Башкирии в День знаний 1 сентября.