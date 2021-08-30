Пловец из Уфы Богдан Мозговой выиграл золотую медаль и установил рекорд на Паралимпиаде в Токио

Богдан Мозговой // Фото: Reuters

Уфимский пловец Богдан Мозговой, выступающий на Паралимпиаде в Токио, выиграл золотую медаль и установил рекорд.

20-летнему спортсмену не было равных в плавании на дистанции 100 метров на спине среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Богдан финишировал с результатом в 1 минуту и 1,65 секунды. Теперь это новый паралимпийский рекорд.

Серебряную и бронзовую медали получили белорус Егор Щелканов (1 минута 1,96 секунды) и австралиец Тимоти Ходж (1 минута 2,16 секунды).

Богдана Мозгового поздравил президент России Владимир Путин. На сайте Кремля опубликована соответствующая телеграмма. Вот ее текст:

«Примите поздравления с победой в Токио. В честной борьбе с сильными, достойными соперниками Вы показали отличный результат, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта. Своим триумфом уверенно подтвердили, что наша паралимпийская сборная по плаванию – в числе признанных мировых лидеров. Желаю Вам спортивной удачи и всего самого доброго».

В общем медальном зачете сборная России пока находится на третьем месте (61 медаль: 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая). Впереди – Китай (119: 54, 35, 30) и Великобритания (67: 26, 20, 21).