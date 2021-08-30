Хабиров озвучил размер средней зарплаты в Башкирии

Средняя зарплата в Башкирии составила 40 236 рублей

Средняя зарплата в Башкирии составила 40 236 рублей. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 30 августа сообщил глава региона Радий Хабиров.

– Важный показатель, и к нему надо серьезно относится: впервые средняя заработная плата вышла за пределы 40 тысяч рублей – 40 236 рублей. Это не бог весть какая высокая [зарплата]. У нас довольно большое количество людей, у которых ниже средней заработная плата. Мы понимаем, что в среднем по России уровень средней заработной платы повыше. Есть куда двигаться, – отметил руководитель Башкирии.

Хабиров также добавил, что размер заработной платы нужно будет сделать одним из пунктов при рассмотрении проектов компаний, которые собираются инвестировать в Башкирию.