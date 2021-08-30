Обвиняемых в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки в Башкирии отправили в СИЗО

На фото - погибшая девочка

Бирский межрайонный суд Башкирии избрал меру пресечения двоим обвиняемым в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. Фигурантов громкого уголовного дела заключили под стражу в следственный изолятор как минимум на два месяца до 27 октября текущего года. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, по обвинению в изнасиловании и убийстве 15-летней Алены А. (имя изменено – прим. авт.) задержаны жители Бирского района: одному 21 год, другому – 24. По версии следствия, 26 августа девочка-подросток в компании друзей отмечала день рождения знакомой на одной из улиц села Питяково. Позже к компании несовершеннолетних присоединились обвиняемые. Они позвали продолжить праздник у одного из них дома. Когда застолье завершилось, Алена осталось наедине с убийцами: молодые люди изнасиловали ее, задушили, а затем сбросили тело в овраг.