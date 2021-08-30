Какая погода будет в Башкирии и Уфе в День знаний 1 сентября

Школьные линейки пройдут под чистым солнечным небом, сообщили синоптики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Башгидромет опубликовали прогноз погоды в Башкирии и Уфе на День знаний 1 сентября.

По данным синоптиков, на старте нового учебного года погоду в республике «будет определять тыловая часть антициклона». Это значит, что в регионе будет солнечный и по-летнему теплый день. Существенных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха в среднем по Башкирии составит +5, +10°, днем повысится до +20, +25°. На юге региона прогнозируется 30-градусная жара. В столице республики Уфе синоптики предсказывают такой же температурный режим: ночью +5, +7°, (в центре до +10°), днем +25, +27°.

30 августа на оперативном совещании в правительстве Башкирии власти рассказали, как у школьников пройдут линейки 1 сентября.