«Переверните там все!»: Хабиров пригрозил чиновникам увольнением из-за плохого ремонта подъездов в Уфе

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился низким качеством капитального ремонта подъездов в Уфе и пригрозил чиновникам увольнением. Руководитель региона выступил с резкой критикой госслужащих под занавес оперативного совещания в республиканском правительстве 30 августа. Чтобы проиллюстрировать, с чем именно связано его недовольство, Хабиров показал фото подъездов двух домов: одного с улицы Набережной реки Уфы и другого с улицы Орджоникидзе. Больше всего возмущения у главы республики вызвал тот факт, что провода в подъездах не закрыты в короба.

– Я поездил по Уфе и зашел посмотреть подъезды. Алан Викторович [Марзаев – министр ЖКХ Башкирии], вы можете прокомментировать? Вот это – безобразие называется. Я не знаю, сдан этот подъезд или нет, но люди уже долгое время с этим живут и жалуются – вполне справедливо. Алан Викторович, разберитесь и сегодня же мне доложите. Во-первых, меня интересует, деньги потрачены или нет. Если заплатили, я требую уволить тех лиц, которые принимали решение [о приемке подъездов], – потребовал Хабиров.

Контрольно-счетному управлению он поручил отправить специалиста для инспекции подъездов, где в этом году прошел капитальный ремонт.

– Я не увидел в этом пятиэтажном доме [на улице Орджоникидзе] 300 тысяч рублей. Там отвратительный цвет – я не знаю, говорят, жители это выбрали, у меня глубокое сомнение по поводу этого. Безобразно. Алан Викторович, пригласите Павла Валерьевича [Сафонова – и.о. гендиретора Фонда регионального оператора капитального ремонта Башкирии], возьмите с его объяснительную – он за это отвечает. Это уже 1001 китайское предупреждение. Точку я поставлю в один момент – будет искать работу. Контрольное управление совместно с счетной палатой выезжайте и переверните там все, – добавил глава Башкирии.

В конце своей тирады Хабиров заявил, что если ситуация с подъездами в Уфе не изменится, он объявит горожанам, что местные власти не справляются, и передаст приоритет по капитальному ремонту подъездов другим городам республики.