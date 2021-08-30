Власти Башкирии повысят цены на горячее питание в школах

В правительстве Башкирии уведомили о повышении платы за школьное питание Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 1 сентября в школах Башкирии подорожает горячее питание. Об этом 30 августа на оперативном совещании в местном правительстве сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Все готово для начала учебного года. Завтра мы доложим для утверждения повышение оплаты питания. Мы держали это питание – и сегодня уже все соседние регионы подняли, поэтому требуется и нам подравнять. Все подсчеты сделаны. С министерствами финансов, образования, а также торговли и услуг дорабатываем сегодня [распоряжение]. С 1 сентября готовы ввести новую оплату, – сказал Назаров.

По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, 280 школ республики отремонтировали или заменили свои пищеблоки. «Проблем по организации питания нет», – заверил чиновник.